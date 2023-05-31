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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

SpaceX запустит в среду на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в среду стартует на орбиту с очередной партией из 52 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск будет осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии во вторник в 23:02 по времени Тихоокеанского побережья США (в среду в 09:02 МСК).

Это будет 87-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 18-м с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,4 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,1 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

При этом первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется для запусков уже в 14-й раз, должна будет через примерно девять минут после старта совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Course I Still Love You, находящуюся в Тихом океане.

США SpaceX Falcon 9 Starlink
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