В ЕС разрабатывают четырехлетний план финансовой помощи Украине

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Европейском союзе разрабатывают четырехлетний план финансовой помощи Украине после критики, обрушившейся на Брюссель из-за бессистемности финансовой поддержки Киеву в течение прошлого года, пишет газета The Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.

По их информации, черновой вариант этого плана находится в разработке и может быть готов уже в июне - к конференции по восстановлению Украины, запланированной на 21-22 июня в Лондоне. Ожидается, что план будет включать предложения по помощи Украине на период до 2027 года.

Сторонники плана указывают на то, что он обеспечит прозрачность в вопросе предоставления помощи Киеву, а также, как ожидают в Брюсселе, послужит стимулом для партнеров ЕС - США и Великобритании - также взять на себя долгосрочные обязательства в том, что касается финансовой поддержки Украине.