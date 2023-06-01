Boeing полностью выкупила разработчика беспилотных аэротакси Wisk

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Американская Boeing Co. приобрела разработчика беспилотных электрических самолетов вертикального взлета и посадки (эСВВП) Wisk, пишет Barron's.

Сумма и другие условия сделки не сообщаются.

"В 2023 году Wisk стала 100-процентной дочерней организаций Boeing, - говорится на сайте стартапа. - Мы работаем самостоятельно, но связь с Boeing среди прочего позволяет нам пользоваться ее опытом в области разработки, испытаний и сертификации".

Глава Wisk Брайан Ютко ранее работал в Boeing, которая в январе инвестировала в разработчика $450 млн. До этого в его капитале также участвовала компания сооснователя Google Ларри Пейджа Kitty Hawk Corp.

Электрические самолеты вертикального взлета и посадки работают на литий-ионных аккумуляторах и внешне напоминают вертолеты, однако они проще, дешевле в эксплуатации и тише. С помощью такого транспорта можно освоить новый рынок полетов на очень короткие расстояния, указывает Barron's.

Акции Boeing на предварительных торгах в четверг прибавляют в цене 0,1%. За последний год они подорожали на 46,4%.