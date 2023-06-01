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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Продажи в экосистеме App Store превысили $1,1 трлн в 2022 году

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Совокупный объем платежей и покупок в приложениях экосистемы App Store в 2022 году вырос на 29,3% по сравнению с предыдущим годом и достиг $1,123 трлн. Об этом говорится в исследовании Analysis Group, которое спонсировалось Apple Inc.

По сравнению с 2019 годом глобальный показатель подскочил более чем в два раза.

Большую часть из указанной суммы составляют продажи реальных товаров и услуг через приложения ($910 млрд). Внутри этой категории выделяются розничные продажи ($621 млрд), сфера путешествий ($102 млрд), а также доставка еды ($77 млрд).

Еще $104 млрд пришлось на продажи цифровых товаров и услуг, $109 млрд обеспечила реклама в приложениях.

В исследовании отмечается, что доходы разработчиков составляют небольшую долю от общих продаж в приложениях. Однако за 15 лет существования App Store создатели приложений заработали в общей сложности $320 млрд. За этот период приложения скачивали более 270 млрд раз.

Apple App Store Analysis Group
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