ЕС при согласовании 11-го пакета антироссийских санкций смягчил ряд ограничений

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Ряд ограничений, планировавшихся ЕС в отношении РФ в рамках 11-го пакета санкций, подвергся смягчению в процессе согласования странами Евросоюза, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на источники.

"Страны-члены ЕС медленно движутся к соглашению по 11-му пакету санкций (...) в то время как некоторое количество предложений, выдвинутых изначально Еврокомиссией, решили сделать менее категоричными", - отмечает агентство.

При этом для одобрения ограничительных мер требуется единогласное одобрение всех стран ЕС.

"По словам людей, знакомых с самыми новыми вариантами обсуждаемых документов, вероятно, частичной отмене подвергнется предложение запретить кораблям, перевозившим санкционные товары, заходить в порты ЕС. Ограничения относительно перегрузки товаров с судна на судна или судов, отключающих свои транспондеры, будут вводить с 30-дневной отсрочкой перед вступлением мер в силу", - сообщает Bloomberg.

Ранее стало известно о проработке в ЕС механизма, который смогут применять против третьих стран, помогающих России уклоняться от действия санкций. Однако после дискуссий между представителями стран Евросоюза критерии применения этого механизма тоже смягчили. По данным источников, ряд членов Евросоюза, включая ФРГ, считают необходимым вносить в списки нарушителей санкций ЕС, куда могут запретить поставки определенных товаров, не страны целиком, а отдельные компании.

Одновременно с тем некоторые страны беспокоит тот факт, что в санкционные списки на утверждение включены китайские компаний в связи с продажей РФ запрещенных ЕС к вывозу в Россию товаров. Кроме того, Венгрия и Греция продолжают требовать, чтобы их компании убрали из созданного Украиной "черного списка" организаций, ведущих дела с Россией. По словам источников, дискуссии на эту тему продолжаются.

Тем не менее один из источников отметил, что в ЕС надеются окончательно согласовать 11-й пакет санкций на следующей неделе.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что 11-й пакет санкций в отношении России будет в основном направлен на предотвращение обхода действующих ограничений. В конце мая она рассказала телеканалу ZDF, что ЕС включит более 90 компаний со всего мира в 11-й пакет санкций, в том числе восемь компаний, базирующихся в Китае.

Однако также в мае премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает санкционную политику Евросоюза в отношении России безуспешной, и назвал неразумным введение 11-го пакета санкций. Вместе с тем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что предоставление нового транша финансовой помощи Украине и очередной пакет санкций в отношении России вызывает вопросы не только у Венгрии, но и у некоторых других стран ЕС.