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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Молдавия рассчитывает со 2 июня возобновить почтовое сообщение с РФ

Молдавия рассчитывает со 2 июня возобновить почтовое сообщение с РФ
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Молдавия планирует со 2 июня возобновить почтовое сообщение с Россией, сообщила пресс-служба молдавского госпредприятия Posta Moldovei.

Речь идет о всех видах почтовых отправлений: письмах, посылках и ускоренных почтовых отправлениях (EMS).

Почтовое сообщение между Молдавией и Россией было прекращено 19 мая, причины не сообщались. Ранее похожее прекращение почтового сообщения между двумя странами на две недели было в мае 2022 года.

Молдавия РФ
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