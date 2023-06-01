Молдавия рассчитывает со 2 июня возобновить почтовое сообщение с РФ
Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Молдавия планирует со 2 июня возобновить почтовое сообщение с Россией, сообщила пресс-служба молдавского госпредприятия Posta Moldovei.
Речь идет о всех видах почтовых отправлений: письмах, посылках и ускоренных почтовых отправлениях (EMS).
Почтовое сообщение между Молдавией и Россией было прекращено 19 мая, причины не сообщались. Ранее похожее прекращение почтового сообщения между двумя странами на две недели было в мае 2022 года.