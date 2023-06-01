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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

США планируют в 2023 году открыть дипмиссию в Норвегии за Полярным кругом

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - США позднее в этом году откроют диппредставительство в норвежском Тромсё для укрепления сотрудничества на крайнем севере, сообщил в четверг глава госдепа США Энтони Блинкен.

"Я объявляю, что США откроют представительство в Тромсё с целью укрепления нашего взаимодействия на крайнем севере", - сказал Блинкен по итогам встречи глав МИД НАТО в Осло.

"Для нас присутствие в Тромсё представляет возможность оказывать дипломатическое влияние за Полярным кругом", - добавил госсекретарь.

Тромсё находится почти на 400 км севернее Полярного круга.

Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт в свою очередь приветствовала планы США по открытию миссии в Тромсё.

"Я приветствую планы США учредить представительство в Тромсё, что, я уверена, еще больше укрепит наше тесное взаимодействие", - приводит Associated Press слова Хюитфельдт.

Ранее в мае председательство в Арктическом совете перешло от РФ к Норвегии. Западные СМИ отмечают, что сотрудничество западных стран и России в рамках совета приостановлено в связи с ситуацией вокруг Украины.

Арктический совет создан в 1996 году. Это межправительственный форум высокого уровня для развития международного сотрудничества в высоких широтах. Арктический совет представляет собой площадку взаимодействия правительств арктических государств, постоянных участников совета из числа коренных народов обширного Арктического региона, а также целого ряда внерегиональных государств и международных организаций, обладающих в Арктическом совете статусом наблюдателя.

США Норвегия
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