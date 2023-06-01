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Goldman Sachs предупредил о снижении доходов от трейдинга и готовит сокращение рабочих мест

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Goldman Sachs Group Inc. планирует новые сокращения рабочих мест, заявил президент банка Джон Уолдрон в четверг в ходе конференции, организованной AllianceBernstein.

Goldman готовится к ухудшению операционной среды в связи со спадом активности в сфере слияний и поглощений, а также на рынке IPO, в условиях подъема процентных ставок.

"Уровни активности определенно стали более сдержанными. Это как раз то, чего мы ожидали. Сейчас мы готовим дополнительные целенаправленные меры, касающиеся численности нашего персонала", - сказал Уолдрон, слова которого приводит газета Financial Times.

"Мы действуем более жестко и готовимся к более жесткой операционной среде", - отметил он.

По словам Уолдрона, выручка Goldman от торговли активами с фиксированной доходностью, валютами и сырьевыми товарами (FICC), а также акциями, во втором квартале может снизиться на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В первом квартале текущего года выручка инвестиционно-банковского бизнеса в целом упала на 26%.

Уолдрон отметил, что планируемые сокращения рабочих мест позволят банку добиться или даже превзойти целевой показатель экономии на заработной плате в $600 млн, который он установил в феврале.

Днем ранее FT сообщила, что банк планирует сократить менее 250 рабочих мест, преимущественно менеджерского уровня.

Акции Goldman теряют в цене 1,7% на торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 7,3%.

Goldman Sachs
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