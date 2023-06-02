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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Финляндия и США подписали соглашение о сотрудничестве в области технологий 6G

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписали в пятницу в Хельсинки декларацию о сотрудничестве в области технологий 6G.

По словам Блинкена, "соглашение предоставляет возможность обменяться передовым опытом между правительствами" и создает возможности для частно-государственного партнерства, а также сотрудничества между частными секторами стран.

"США привержены работе со своими партнерами для обеспечения того, чтобы технологические изменения приносили пользу гражданам и демократическим ценностям", - заявил при подписании документа Блинкен.

В свою очередь Хаависто отметил, что "США и Финляндия являются пионерами в технологии 6G. Поэтому сотрудничество между странами будет расширяться в нескольких областях, таких как исследования и бизнес".

США Финляндия
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