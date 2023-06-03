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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Байден заявил, что подпишет законопроект по лимиту госдолга в субботу

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что законопроект о потолке госдолга, одобренный конгрессом, подпишет в субботу.

"Принятие этого бюджетного соглашения имело решающее значение. Ставки не могли быть выше. (...) Я намерен подписать его завтра (в субботу - ИФ)", - сказал он, обращаясь к американскому народу.

Байден добавил, что "было крайне важно достичь этого соглашения, и это очень хорошая новость для американского народа.

"Никто не получил всего, чего хотел, но американский народ получил то, что ему было нужно. Мы предотвратили экономический кризис и коллапс экономики", - подчеркнул президент.

По его словам, пакет согласованных мер обеспечивает дальнейший экономический прогресс и равносилен "предотвращению кризиса".

Законопроект приостанавливает действие лимита госдолга США, составляющего в настоящее время $31,4 млрд, до 1 января 2025 года и ограничивает государственные расходы на следующие два года.

Компромиссное соглашение не удовлетворяет полностью ни республиканцев, ни демократов. Однако его принятие позволяет отложить проблему потолка госзаимствований - снова этот вопрос встанет лишь после президентских выборов в США.

Итоговое соглашение предполагает снижение бюджетных трат на ряд внутренних программ в США, а также ограничение роста оборонных расходов уровнем в 3% в 2024 фингоду.

Таким образом, оборонный бюджет США в следующем фингоду составит не более $886 млрд, а не оборонный - $704 млрд. В 2025 фингоду показатели вырастут до $895 млрд и $711 млрд соответственно.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее предупреждала, что ресурсы ее ведомства закончатся к 5 июня, если проблема лимита госдолга не будет решена. Такой сценарий оказался бы крайне болезненным как для экономики США, так и для мировой экономики, и для финансовых рынков.

США Джо Байден госдолг
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