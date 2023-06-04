Беспорядки в Сенегале привели к гибели 15 человек

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Столкновения демонстрантов с полицией и военными привели за последние дни к гибели 15 человек в городах Сенегала, передают в воскресенье африканские СМИ.

Акции протеста начались в стране в четверг, когда местные жители вышли протестовать против приговора к двум годам тюрьмы оппозиционера Усмана Сонко. В пятницу в операции по восстановлению порядка в столице страны подключились военные.

В итоге, по данным СМИ, ситуация постепенно приходит в норму. Так, в течение субботы в пригородах Дакара все еще наблюдались волнения, но зато в самом городе ситуация была под контролем полиции.

В ходе беспорядков серьезный материальный ущерб понесли магазины, банки, объекты инфраструктуры в Дакаре. В полиции сообщили, что задержали 500 предполагаемых зачинщиков беспорядков.

В свою очередь посольство России в Сенегале рекомендовало российским гражданам "воздержаться в ближайшее время от поездок в Сенегал, а проживающим на территории страны гражданам - не покидать свои дома без крайней необходимости, избегать места массового скопления людей". "Вероятны массовые протесты по всей стране агрессивно настроенной молодежи", - говорится в сообщении на сайте дипмиссии РФ в Сенегале.