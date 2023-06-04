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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Российский турист погиб в Абхазии из-за камнепада

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Абхазии в результате падения обломков скалы в Бзыпском ущелье на автомобиль УАЗ с туристами один из них погиб, а другая получила травмы.

Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе МЧС Абхазии, камнепад случился, когда автомобиль с туристами проезжал днем в воскресенье в Юпшарском каньоне. Погиб 27-летний житель Пензенской области, а 28-летняя туристка доставлена в больницу с переломом ноги.

Юпшарский каньон ("Каменный мешок") - находится по дороге к озеру Рица на высоте 400 метров над уровнем моря. Дорога проходит между двумя очень близко стоящими скалами, которые некогда были расколоты землетрясением. Самое узкое место каньона называется Юпшарские ворота, где две скалы практически сходятся, расстояние между ними не превышает 20 метров.

Абхазия
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