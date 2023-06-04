Минобороны Азербайджана заявило о пресечении попытки аэроразведки армянских формирований

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Азербайджанские военные пресекли разведывательную деятельность армянских формирований с использованием квадрокоптера в Карабахе, сообщает министерство обороны Азербайджана.

"4 июня около 20:10 был замечен квадрокоптер, принадлежащий членам армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, который совершал разведывательный полет над позициями нашей армии, расположенными в направлении Агдамского района", - говорится в сообщении.

Ведомство проинформировало, что в результате неотложных мер, принятых азербайджанскими военными, деятельность квадрокоптера была предотвращена.

Кроме того, около 18:25 (17:25 по Москве) подразделения ВС Армении со своих позиций, расположенных в направлении поселка Зарканд Басаркечарского района, открыли огонь по позициям азербайджанской армии, расположенным в поселке Юхары Айрым Кяльбаджарского района (на границе с Арменией - ИФ), добавили в Минобороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры, резюмировали там.

В Минобороны Армении опровергли сообщение об обстрелах.

"Сообщение министерства обороны Азербайджана о том, что 4 июня в 18:25 якобы подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части границы, является очередной дезинформацией", - заявили в пресс-службе армянского военного ведомства.