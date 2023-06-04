Лучшим футболистом сезона-2022/2023 назван бразилец Малком из "Зенита"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Торжественная церемония вручения премии "Winline Герои РПЛ" состоялась в московском концертном зале "Барвиха" в воскресенье. Лучшим игроком сезона (MVP) признан бразилец Малком из петербургского "Зенита".

Лучшим тренером сезона признан наставник серебряных призеров лиги московского ЦСКА Владимир Федотов.

Лучшим нападающим сезона стал бразилец Малком из "Зенита", забивший в завершившемся сезоне 23 гола.

Лучшим полузащитником признан Эдуард Сперцян из "Краснодара".

Лучшим защитником стал бразильский футболист "Зенита" Дуглас Сантос.

Лучшим вратарем признан ветеран ЦСКА Игорь Акинфеев.

Лучшим голом сезона назван мяч, забитый хавбеком "Локомотива" Константином Марадашвили ударом через себя в ворота "Ростова".

Премию за лучшую голевую передачу сезона получил вратарь ЦСКА Акинфеев, который выдал пас на 70 метров в игре против "Сочи" во втором туре РПЛ (3:0).

Специальный приз был вручен бывшему наставнику сборной России Станислав Черчесов, который был признан лучшим российским тренером, работающим за рубежом.

Лучшим игроком сезона по мнению болельщиков стал форвард "Спартака" Квинси Промес.

В символическую сборную сезона-2022/2023 болельщики выбрали Игоря Акинфеева, Максима Осипенко, Мойзеса, Георгия Джикия, Дугласа Сантоса, Эдуарда Сперцяна, Руслана Литвинова, Вендела, Квинси Промеса, Фёдора Чалова и Малкома.

В категории "Маркетинг" самым медийным игроком сезона стал форвард "Локомотива" Артём Дзюба.

Лучшим комментатором сезона был назван Константин Генич.

В номинации лучший Match Day награду получил "Краснодар" за проведение матча против "Зенита".

В номинации "Лучшее промо к матчу" награда досталась столичному "Спартаку " за ролик "Мы - Спартак. И не сдаёмся".

Лучшим социальным проектом сезона был выбран проект ЦСКА "Команда добрых дел", в рамках которого был проведен мастер-класс для детей Чистореченского детского дома Тверской области.

В номинации "Лучший мерч" победила продукция московского "Динамо" и их "Дружеской коллекции", посвящённой дружбе с ЦСКА.

В голосовании участвовали болельщики, журналисты, футбольные эксперты, клубные менеджеры и руководители, а также главные тренеры и капитаны команд РПЛ. Голосование проходило в три этапа с 12 мая по 2 июня 2023 года на специальной онлайн-платформе.