Совет управляющих МАГАТЭ обсудит ядерную силовую установку ВМФ Бразилии
Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Одной из тем грядущей сессии Совета управляющих МАГАТЭ станет ядерная силовая установка бразильского ВМФ, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Сессия Совета управляющих МАГАТЭ начнется в понедельник. (...) В повестке дня появится новый пункт - "Ядерная силовая установка ВМФ Бразилии", - написал он в своем телеграм-канале.
Совет управляющих МАГАТЭ соберется 5-9 июня в австрийской столице.