Грузовой корабль Cargo Dragon в понедельник стартует к МКС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Запуск многоразового грузового космического корабля Cargo Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) состоится в понедельник, сообщает NASA.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, который уже дважды откладывался из-за непогоды, планируется осуществить в понедельник в 11:47 по времени Восточного побережья США (18:47 по Москве) с пускового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

Пристыковка корабля к модулю Harmony американского сегмента МКС запланирована на 6 июня.

Cargo Dragon доставит на станцию три тонны продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов.

"Грузовик" привезет в том числе пару новых солнечных панелей iROSA для завершения работ по модернизации энергетической системы МКС.