Власти США могут повысить требования к капиталу крупных банков на 20%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Американские регуляторы в июне предложат повысить общие требования к достаточности капитала крупных банков в среднем примерно на 20%, пишет The Wall Street Journal.

Реформа призвана укрепить восстановительный потенциал банковской системы после краха ряда средних по размеру кредитных организаций ранее в этом году.

Масштаб изменений будет зависеть от деятельности банка. Значительнее всего повысят требования для так называемых мегабанков с существенными трейдинговыми операциями.

Кроме того, могут серьезно повысить требования для организаций, которые сильно зависят от комиссионных доходов (например, в инвестиционно-банковской сфере или сегменте управления состояниями).

Ожидается, что реформа станет первой из нескольких мер по ужесточению правил для Уолл-стрит. В отрасли полагают, что повышение требований может стимулировать дальнейшую консолидацию сектора и усложнить получение кредитов для американцев.

Федеральная резервная система (ФРС) еще в марте рассматривала возможность повышения требований к капиталу и ликвидности банков с активами от $100 млрд. Сейчас самые жесткие правила действуют для организаций с активами от $250 млрд.