Недостроенный мост в Индии рухнул второй раз за два года

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В индийском штате Бихар рухнул строящийся мост через реку Ганг, это произошло во второй раз за два года, сообщает в понедельник Times of India.

По данным издания, обрушились не менее 30 плит, которые уже были установлены на опоры.

О пострадавших не сообщается. Начато расследование.

В апреле 2022 года с этим мостом случилось аналогичное происшествие, тогда результаты расследования указали на то, что причиной стало использование некачественных строительных материалов.

Стоимость строительства моста первоначально оценивалась в более чем $200 млн.

Этот мост длиной более трех километров должен стать шестым на реке Ганг.