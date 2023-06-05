Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:35

Недостроенный мост в Индии рухнул второй раз за два года

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В индийском штате Бихар рухнул строящийся мост через реку Ганг, это произошло во второй раз за два года, сообщает в понедельник Times of India.

По данным издания, обрушились не менее 30 плит, которые уже были установлены на опоры.

О пострадавших не сообщается. Начато расследование.

В апреле 2022 года с этим мостом случилось аналогичное происшествие, тогда результаты расследования указали на то, что причиной стало использование некачественных строительных материалов.

Стоимость строительства моста первоначально оценивалась в более чем $200 млн.

Этот мост длиной более трех километров должен стать шестым на реке Ганг.

Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Спецслужбам Бельгии поручено проверить использование бельгийского оружия в России

Brent подорожала до $77,09 за баррель на решении ОПЕК+

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 июня

Лучшим футболистом сезона-2022/2023 назван бразилец Малком из "Зенита"

В Канаде локализовали сильный лесной пожар

В Канаде локализовали сильный лесной пожар

Что произошло за день: воскресенье, 4 июня

Столтенберг снова призвал Турцию ратифицировать вступление Швеции в НАТО

На пляжи Флориды выбросило тонны водорослей, содержащих "поедающие плоть" бактерии

На пляжи Флориды выбросило тонны водорослей, содержащих "поедающие плоть" бактерии

Беспорядки в Сенегале привели к гибели 15 человек

Ниинистё заявил, что Финляндию после вступления в НАТО будут защищать вместе с союзниками

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });