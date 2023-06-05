Недостроенный мост в Индии рухнул второй раз за два года
Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В индийском штате Бихар рухнул строящийся мост через реку Ганг, это произошло во второй раз за два года, сообщает в понедельник Times of India.
По данным издания, обрушились не менее 30 плит, которые уже были установлены на опоры.
О пострадавших не сообщается. Начато расследование.
В апреле 2022 года с этим мостом случилось аналогичное происшествие, тогда результаты расследования указали на то, что причиной стало использование некачественных строительных материалов.
Стоимость строительства моста первоначально оценивалась в более чем $200 млн.
Этот мост длиной более трех километров должен стать шестым на реке Ганг.