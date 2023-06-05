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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

В Латвии умерла актриса Лилита Озолиня

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Советская и латвийская актриса театра и кино, заслуженная артистка Латвийской ССР Лилита Озолиня скончалась в понедельник в Латвии в возрасте 75 лет, сообщили агентству ЛЕТА в театре "Дайлес".

Лилита Озолиня родилась 19 ноября 1947 года в Риге, училась в Студии народных киноактеров. В 1971 году окончила 4-ю студию театра "Дайлес", одновременно получив высшее образование на театральном факультете Латвийской государственной консерватории им. Язепа Витолса по специальности "Актриса профессионального театра и кино". Она также освоила профессию медсестры.

С 1966 года работала в Художественном театре имени Яна Райниса, снималась в кино.

Широкую известность Озолине принесла роль Марты в многосерийном фильме "Долгая дорога в дюнах" (1980), за которую она в 1983 году получила Государственную премию СССР. Тогда же она удостоилась звания заслуженной артистки Латвийской ССР.

Актриса снялась в множестве фильмов, в том числе "Краткое наставление в любви", "Личная жизнь Деда Мороза" (1982), "Аплодисменты, аплодисменты... (1984), "Двойной капкан" (1985).

После распада СССР работала в театре "Дайлес" и Рижском театре русской драмы.

Лилита Озолиня
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