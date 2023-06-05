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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

В США скончался экс-сотрудник ФБР, осужденный пожизненно за шпионаж в пользу Москвы

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Бывший сотрудник ФБР Роберт Ханссен, приговоренный к пожизненному тюремному заключению за передачу разведданных СССР и России, скончался в тюрьме в США, сообщает в понедельник телеканал CBS.

Ханссен отбывал cрок в штате Колорадо. В федеральном бюро тюрем сообщили, что утром в понедельник его нашли без сознания в камере. Попытки медиков спасти 79-летнего осужденного не увенчались успехом.

В 2002 году Ханссена в США приговорили к пожизненному заключению без права помилования. Он избежал смертной казни благодаря тому, что согласился сотрудничать со следствием.

Ханссен был арестован в феврале 2001 года. Он обвинялся в том, что с 1970-х годов передавал Москве секретную информацию, включая сведения о средствах электронной разведки, а также раскрыл нескольких агентов.

США ФБР Роберт Ханссен
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