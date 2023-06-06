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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

Спецслужбы Киргизии задержали более 30 человек, планировавших захват власти

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Госкомитет национальной безопасности (ГНКБ) Киргизии сообщил о задержании более 30 человек, планировавших организовать массовые беспорядки в целях последующего насильственного захвата власти.

"ГКНБ Киргизии в ходе работы по обеспечению безопасности государства и защиты конституционного строя выявлена и пресечена противоправная деятельность группы лиц, которая вела подпольную подготовку для проведения на территории страны массовых акций протеста и масштабных беспорядков с последующим насильственным захватом власти", - сообщили в пресс-службе госкомитета.

Возбуждено уголовное дело, в рамках которого проведен комплекс специальных следственных действий, санкционированных судом, отмечается в сообщении.

"Установлено, что преступная группа на протяжении года проводила целенаправленную работу по привлечению в свои ряды сторонников и вербовке наиболее недовольных граждан по всей территории страны. Основным организатором и идейным вдохновителем является гражданская активистка и председатель политической партии "Элдик Кенеш" ("Народный совет") Н.Р.С", - добавили в пресс-службе.

"В преступную группу вовлечено более ста человек. Имеется информация, что в ближайшее время ожидалось поступление из зарубежных источников значительных денежных средств для финансирования организационных вопросов и выплаты вознаграждения основным функционерам. Начать активную фазу реализации своих преступных замыслов заговорщики предполагали сразу после возникновения недовольства в обществе по какому-либо происшествию", - отметили в ГКНБ.

Накануне задержаны более 30 участников группы, ее основные сподвижники, которые дали признательные показания. Все задержанные лица водворены в ИВС ГКНБ Киргизии.

Киргизия ГКНБ
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