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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:12

Патрушев поедет в Минск, где проведет переговоры с белорусским коллегой

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 7-8 июня посетит Минск для участия в российско-белорусских консультациях и заседании комитета секретарей Совбезов ОДКБ, сообщила пресс-служба СБ РФ.

"7 июня в Минске состоятся российско-белорусские консультации по линии Советов безопасности c участием министерств и ведомств двух стран, а также переговоры секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Патрушева и госсекретаря Совета Безопасности Республики Беларусь Вольфовича", - говорится в сообщении пресс-службы.

"8 июня в Минске состоится заседание комитета секретарей советов безопасности государств-членов ОДКБ. В нем примет участие секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев", - сообщили в СБ РФ.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Белоруссия Николай Патрушев ОДКБ
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