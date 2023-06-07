685 человек оделись в костюмы человека-паука в торговом центре в Малайзии

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - На мероприятии, организованном компанией Sony Pictures Malaysia, 685 человек пришли в торговый центр в малазийском городе Букит-Тингги, одетые в костюмы различных версий героя Marvel. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса.

В торговом центре присутствовал судья Книги рекордов Гиннесса, который проверил подсчет и убедился, что каждый участник провел в отведенном для фестиваля месте не менее 5 минут. Он вручил организаторам сертификат Книги рекордов, убедившись, что общее количество участников превысило 601 (столько человек участвовали в аналогичном карнавале в Индии в декабре 2021 года).