Фондовые индексы США завершили торги небольшим ростом

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Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги во вторник в небольшом плюсе в отсутствие свежих катализаторов, которые могли бы подтолкнуть рынок в ту или иную сторону.

На этот день не была запланирована ни публикация статданных по экономике США, ни отчеты крупных компаний, отмечает Market Watch. В ближайшие дни также не будет выступлений представителей Федеральной резервной системы, которые традиционно прекращают давать комментарии незадолго до предстоящих заседаний.

Всемирный банк (ВБ) во вторник повысил прогноз роста экономики США на 2023 год до 1,1% с ожидавшихся в январе 0,5%, понизив при этом прогноз увеличения ВВП страны на 2024-й год до 0,8% с 1,6%.

ВБ отметил, что мировая экономика остается в сложном положении в связи с последствиями пандемии COVID-19, ситуации на Украине и ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками.

"Глобальный экономический рост, вероятно, существенно замедлится во втором полугодии текущего года, и его ослабление продолжится в 2024 году, - говорится в докладе ВБ. - Потенциальное разрастание банковского кризиса и ужесточение денежно-кредитной политики могут привести к еще более серьезному замедлению".

ВБ улучшил прогноз роста мировой экономики на текущий год до 2,1% с 1,7%. Прогноз подъема глобального ВВП на 2024 год понижен до 2,4% с 2,7%, говорится в июньском докладе ВБ "Global Economic Prospects".

Акции Apple Inc., представившей в ходе ежегодной конференции для разработчиков в понедельник шлем смешанной реальности Vision Pro, подешевели на 0,2% по итогам торгов во вторник.

Аналитики инвестиционной компании D.A. Davidson понизили рекомендацию для бумаг Apple до "нейтрально" и ухудшили прогнозную цену акций до $185 со $193 после презентации Vision Pro.

"Мы ухудшаем рекомендацию, поскольку считаем, что все хорошие новости, связанные с запуском продукта дополненной/виртуальной реальности, уже учтены в текущих котировках", - написал старший аналитик компании Том Форте.

Стоимость бумаг Palantir Technologies Inc. поднялась на 1,4%. Компания во вторник представила новое решение в сфере интеграции данных с использованием инструментов искусственного интеллекта для промышленных компаний.

Акции разработчика программного обеспечения GitLab Inc. взлетели в цене на 31% благодаря более сильной, чем ожидалось, отчетности компании за первый финквартал, а также хорошим прогнозам на текущий квартал.

Бумаги Raytheon Technologies подорожали на 1,8%. Компания, являющаяся поставщиком решений для аэрокосмического сектора и оборонной промышленности, получила контракт на сумму $2,02 млрд от ВМС США.

Стоимость акций Merck & Co. опустилась на 2,7%. Фармкомпания во вторник подала судебный иск к властям США, чтобы добиться запрета схемы, позволяющей правительству страны торговаться с фармкомпаниями относительно цен закупки ряда рецептурных препаратов.

Цена бумаг Coinbase Global Inc. упала на 12,1%. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила оператора криптовалютной биржи в работе в качестве биржи, брокера и клирингового агентства без соответствующей регистрации.

Котировки акций региональных банков уверенно выросли по итогам торгов: стоимость бумаг PacWest Bancorp поднялась на 8,1%, Western Alliance Bancorp. - на 6,1%, Zions Bancorp - на 4,9%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник вырос на 10,42 пункта (0,03%) и составил 33573,28 пункта.