Китайская ракета "Лицзянь-1" вывела на орбиту 26 спутников

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Китайская твердотопливная ракета-носитель "Лицзянь-1" в среду успешно вывела на околоземную орбиту 26 спутников, сообщает компания-разработчик ракеты CAS Space.

Запуск был осуществлен в 12:10 по Пекинскому времени (07:10 по Москве) со стартовой площадки космодрома Цзюцюань.

Сферы применения выведенных аппаратов и их наименования в сообщении не раскрываются.

Четырехступенчатая ракета-носитель "Лицзянь-1" является самой габаритной твердотопливной ракетой Китая. Она способна выводить полезную нагрузку массой около 1500 кг на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км.