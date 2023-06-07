Глава CNN Крис Лихт покинет компанию

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор и председатель правления CNN Крис Лихт уходит со своего поста. Об этом сообщили во владеющей телеканалом корпорации Warner Bros.

"Я встретился с Крисом. Он уходит из CNN", - объявил глава Warner Bros. Дэвид Заслав сотрудникам телеканала в среду.

Заслав также отметил, что компания ведет "широкий поиск" кандидата на эту должность, но предупредил, что это может занять некоторое время.

Американские СМИ отмечают, что Лихт покидает компанию спустя несколько дней после публикации издания The Atlantic, в которой говорилось о рекордно низких рейтингах CNN и массовых сокращениях штата.

51-летний Лихт возглавлял CNN c мая 2022 года. В разное время он также работал на NBC и CBS.