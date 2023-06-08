Британский регулятор введет новые правила продвижения криптовалютных активов

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Компаниям, продающим криптовалютные активы в Великобритании, придется придерживаться новых правил их продвижения, в том числе, уведомлять покупателей о высоких рисках подобных инвестиций и защищать их от принятия поспешных решений, пишет Market Watch.

Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (FCA) подготовило свод правил, которые, как рассчитывает регулятор, помогут потребителям понять, что они могут потерять все вложенные деньги, покупая практически не регулируемые активы. Новые правила начнут действовать 8 октября текущего года.

В частности, регулятор требует введения для инвесторов, впервые пытающихся приобрести криптовалютные активы, 24-часового "периода остывания", в течение которого они не смогут совершать сделки. Кроме того, новые правила запрещают стимулирующие программы, в том числе, бонусы для новых участников или акции "пригласи друга".

FCA настаивает на том, чтобы реклама компаний, продвигающих криптовалютные активы, была четкой, честной и не вводила потенциальных инвесторов в заблуждение.

"Криптовалютная индустрия должна подготовиться к существенному изменению требований. Мы работаем над дополнительным руководством, чтобы помочь компаниям в выполнении наших требований", - заявил исполнительный директор FCA по вопросам потребителей и конкуренции Шелдон Миллс.