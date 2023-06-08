Kyodo сообщило о заходе китайского гидрографического судна в воды Японии

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Гидрографическое судно ВМС КНР заходило в территориальные воды Японии в районе префектуры Кагосима. Об этом сообщило в четверг агентство Kyodo со ссылкой на японских военных.

По данным Минобороны Японии, китайское судно утром прошло к юго-западу от острова Яку южнее Кюсю, затем покинуло японские территориальные воды и направилось в Восточно-Китайское море.

Япония направила по дипломатическим каналам протест в Пекин в связи с появлением корабля КНР в японских территориальных водах.

"Kyodo напоминает, что это восьмой с ноября 2021 года инцидент в водах префектуры Кагосима и второй с февраля этого года. Гидрографические суда часто применяют для исследований в сфере подводной топографии. Полученные таким образом карты могут использовать экипажи субмарин для прокладывания курса.

Отношения между Японией и Китаем осложняет территориальный спор вокруг островов Сэнкаку (китайское название - Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, контролируемых Токио. Китайские корабли периодически проходят возле островов.

Президент США Джо Байден ранее заявлял, что обязательства Вашингтона по защите Японии распространяются на острова Сэнкаку.