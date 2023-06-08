ЕК запустила процедуру в отношении Польши из-за создания Варшавой "комиссии по влиянию РФ"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) объявила, что начала в четверг в отношении Польши процедуру о нарушении законодательства ЕС, направив Варшаве письмо с официальным уведомлением.

"Это решение последовало за тщательной оценкой (Европейской) комиссией нового польского закона о государственной комиссии по изучению влияния России на внутреннюю безопасность Польши в период с 2007 по 2022 год, который действует с 31 мая 2023 года", - объясняется в коммюнике ЕК.

В документе сообщается, какие отклонения от европейского права усматривает Брюссель в действиях Польши по учреждению комиссии по российскому влиянию.

В частности, называются нарушение принципов демократии, законности и отсутствия обратной силы санкций, а также общих принципов правовой определенности и обязательности для сторон окончательного решения суда. В ЕК в польском законе также видят наступление на право на эффективную судебную защиту и на защиту профессиональной тайны, нарушение требования законодательства ЕС в отношении защиты данных, а также риск повторного наказания за одно и то же.

"(Европейская) комиссия считает, что новый закон неправомерно препятствует демократическому процессу. (...) Расследования и публичные слушания могут нанести серьезный ущерб репутации кандидатов на выборах, а заключение, что лицо действовало под влиянием России, может ограничить эффективность политических прав людей, избранных на демократических выборах", - объясняют в Брюсселе.

По мнению ЕК, новый закон "дает очень широкое и неконкретизированное определение "российского влияния".

Польша официально уведомлена, что ей дается 21 календарный день, чтобы ответить на письмо Еврокомиссии. Если претензии ЕК не будут рассмотрены, она может принять решение направить мотивированное заключение в качестве следующего шага в процедуре о нарушении законодательства ЕС.

В конце мая польский сейм одобрил законопроект о создании госкомиссии по расследованию случаев российского влияния в стране. Новый закон предусматривает создание органа с полномочиями прокуратуры и суда, который сможет налагать наказания на чиновников, в том числе, отстранение на 10 лет от политических должностей.

Закон сразу подвергся критике со стороны оппозиции, считающей, что его специально издали для противодействия бывшему председателю Европейского совета Дональду Туску на следующих парламентских выборах.

В Европейском Союзе и США этот закон также вызвал сомнения как неконституционный.