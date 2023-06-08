Пентагон намерен оснастить морскую пехоту ракетами среднего радиуса действия Tomahawk

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Американские морпехи к 2030 году получат на вооружение комплексы крылатых ракет наземного базирования Tomahawk, которые были запрещены по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США, сообщило издание The Drive со ссылкой на представителя Корпуса морской пехоты Кэти Клоуз.

Ракеты Tomahawk, имеющие дальность действия 1,6 тыс. км, в частности, получит на вооружение батальон 11-го полка морской пехоты, базирующегося в Кэмп-Пендлтон (штат Калифорния). Предполагается, что он будет иметь в своем составе три батареи наземных мобильных пусковых установок крылатых ракет Tomahawk.

"Корпус морской пехоты США официально активировал свою первую (воинскую) часть, которая будет оснащена крылатыми ракетами наземного базирования "Томагавк", - отмечает издание, указывая, что оно получит на вооружение ракеты до конца текущего десятилетия.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между СССР и США был подписан 8 декабря 1987 года. Согласно договору, стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развёртывать такие ракеты в будущем. В феврале 2019 года стороны заявили о приостановлении соблюдения своих обязательств, а 2 августа 2019 года договор окончательно прекратил свое действие.