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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:55

Tesla планирует выпускать 375 тысяч пикапов Cybertruck в год

Tesla планирует выпускать 375 тысяч пикапов Cybertruck в год
Фото: AP/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Американская Tesla намерена ежегодно производить 375 тысяч пикапов Cybertruck, пишет Electrek со ссылкой на сообщения компании поставщикам.

Предсерийные образцы появятся к концу августа, отмечает сетевое издание. Глава Tesla Илон Маск ранее сообщал, что продажи Cybertruck начнутся в этом году и могут составить 250-500 тысяч единиц в год. Ближе к концу третьего квартала ожидается мероприятие, посвященное началу поставок. При этом официальный старт выпуска запланирован на начало октября.

Аналитики прогнозируют, что объемы производства составят менее 100 тыс. единиц в 2024 году и около 240 тыс. единиц к 2027 году, указывает Barron's.

Согласно данным неофициального ресурса Tesla Reservation Tracker, число предварительных заказов на электропикап превышает 1,8 млн.

Представленный в 2019 году Cybertruck ориентирован на рынок Северной Америки и будет выпускаться на заводе Tesla в Остине (штат Техас).

Котировки акций Tesla прибавили 5% по итогам дополнительных торгов в четверг. С начала года капитализация компании увеличилась на 90,7% до $711,78 млрд.

Tesla Cybertruck
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