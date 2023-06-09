На юге Китая затопило более 100 населенных пунктов из-за проливных дождей

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Гуанси-Чжуанский автономный район в Китае в пятницу объявил режим экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации в связи с бедствиями из-за проливных дождей, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на метеорологическое бюро КНР.

Отмечается, что за сутки в регионе затопило более 100 населенных пунктов. Так, только в районе Бэйхай за шесть часов зафиксировали 440,5 мм осадков, что является рекордным количеством для этого района по сравнению с тем же периодом предыдущих лет.

Как сообщают региональные СМИ, автомобили на улицах Бэйхая наполовину стоят в воде, а в одном из многоэтажных зданий вода каскадом стекала вниз по лестнице. Жителей домов эвакуируют.

Власти приостанавливают движение паромов из Бэйхая на остров Вэйчжоу на период с 10 по 12 июня.

По данным CCTV, в городе Юйлинь к западу от провинции Гуандун по состоянию на 7:00 пятницы по местному времени (2:00 по московскому) дождь шел, не прекращаясь, целых 35 часов. Села и города в этом районе затоплены, более 100 человек были эвакуированы.

В ближайшие три дня в южной части автономного района прогнозируют проливные дожди, а в заливе Бэйбу ожидаются ливни и порывы ветра 17,2-20,7 метра в секунду.

Метеорологи призвали усилить меры по предотвращению стихийных бедствий и обратить внимание на безопасность морских перевозок.