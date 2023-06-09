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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Пашинян предложил Путину обсудить ситуацию в зоне ответственности миротворцев

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассчитывает обсудить с президентом России Владимиром Путиным обстановку в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

"Мы регулярно встречаемся и обсуждаем широкий круг вопросов. Сегодня обсудим вопросы двусторонней повестки и региональные вопросы. Думаю, что сегодня обсудим ситуацию в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. К сожалению, там остается напряженной гуманитарная ситуация", - сказал Пашинян на встрече с Путиным в Сочи в пятницу.

По его словам, в Карабахе уже несколько месяцев нет газа и электроэнергии.

"Ситуация в Лачинском коридоре остается довольно-таки напряженной. Должен подчеркнуть, что сейчас доставки продовольствия в Нагорный Карабах проводятся с помощью российских миротворцев, и это ограниченное количество продовольствия", - отметил Пашинян.

Он заявил, что "гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе продолжается, и это важный вопрос, уверен, мы сегодня обсудим".

Владимир Путин Никол Пашинян
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