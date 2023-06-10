Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:12

У берегов Индонезии завершились международные учения с участием кораблей ВМФ РФ

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Экипажи корветов "Громкий", "Совершенный" и среднего морского танкера "Печенга" завершили участие в многосторонних международных манёврах "Комодо-2023", которые проходили в период с 5 по 8 июня у берегов Индонезии, сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ).

"Участие отряда кораблей ТОФ в международном учении проходило в рамках выполнения задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы ТОФ, "в ходе совместных действий моряки из более чем 30 стран отработали вопросы взаимодействия между экипажами военных кораблей при выполнении задач гуманитарных миссий и оказании помощи в ходе стихийных бедствий и природных катаклизмов".

"В рамках совместных действий корабли выполнили элементы маневрирования в акватории Яванского моря во взаимодействии с самолётами морской авиации иностранных военно-морских сил", - говорится в сообщении.

Многонациональные учения "Комодо" проводятся с 2014 года с периодичностью раз в два года. Целью манёвров является укрепление партнерства на море, информирует флот.

Тихоокеанский флот Ява Яванское море Индонезия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Европейские СМИ заявили, что США давно заподозрили Киев в подрыве "Северных потоков"

Европейские СМИ заявили, что США давно заподозрили Киев в подрыве "Северных потоков"

Пять человек погибли в результате взрыва на фабрике по производству взрывчатки в Турции

В США не считают размещение российского ТЯО в Белоруссии признаком угрозы ядерной войны

В США не считают размещение российского ТЯО в Белоруссии признаком угрозы ядерной войны

Проводимый на МКС эксперимент поможет бороться с негативным воздействием лунной пыли

Что случилось этой ночью: суббота, 10 июня

Си Цзиньпин приветствовал инициативу ряда стран Африки по урегулированию украинского кризиса

Си Цзиньпин приветствовал инициативу ряда стран Африки по урегулированию украинского кризиса

Итальянский спецназ освобождает турецкое судно, на которое в море напали мигранты

Трампу выдвинули обвинение по 37 пунктам по делу о хранении дома секретных документов

Трампу выдвинули обвинение по 37 пунктам по делу о хранении дома секретных документов

Протестующие в Ираке начали блокировать поставки топлива с южных НПЗ

Протестующие в Ираке начали блокировать поставки топлива с южных НПЗ

МАГАТЭ запустило программу помощи Украине из-за разрушения Каховской ГЭС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });