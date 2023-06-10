У берегов Индонезии завершились международные учения с участием кораблей ВМФ РФ

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Экипажи корветов "Громкий", "Совершенный" и среднего морского танкера "Печенга" завершили участие в многосторонних международных манёврах "Комодо-2023", которые проходили в период с 5 по 8 июня у берегов Индонезии, сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ).

"Участие отряда кораблей ТОФ в международном учении проходило в рамках выполнения задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы ТОФ, "в ходе совместных действий моряки из более чем 30 стран отработали вопросы взаимодействия между экипажами военных кораблей при выполнении задач гуманитарных миссий и оказании помощи в ходе стихийных бедствий и природных катаклизмов".

"В рамках совместных действий корабли выполнили элементы маневрирования в акватории Яванского моря во взаимодействии с самолётами морской авиации иностранных военно-морских сил", - говорится в сообщении.

Многонациональные учения "Комодо" проводятся с 2014 года с периодичностью раз в два года. Целью манёвров является укрепление партнерства на море, информирует флот.