Бывший командующий ТОФ РФ заявил, что ВМС Китая в АТР превзошли по мощи флот США

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Китайский военный флот превзошел по боевой способности военно-морские силы США на Тихом океане, заявил бывший командующий российским Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

"На данный момент, китайский военно-морской флот на Тихом океане по силам общего назначения превосходит Тихоокеанский флот Соединенных Штатов Америки", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в субботу.

К лидерам военно-морской мощи он отнес США и КНР, "которая наиболее последовательно, эффективно, интенсивно проводит свое военно-морское строительство".

Как сказал адмирал, "кроме того, к ведущим морским державам, безусловно, относятся Россия, Англия и Франция - как носители морской компоненты стратегических ядерных сил".

Мощными ВМС, по его оценке, обладают сегодня Япония, Южная Корея и даже такое небольшое государство как Сингапур - "в пределах своих интересов".