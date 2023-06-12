Лидер КНДР поздравил россиян с Днем России

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU -

Лидер КНДР Ким Чен Ын в телеграмме на имя президента РФ Владимира Путина поздравил российский народ и руководство страны с Днем России, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ней говорится, что дружба между КНДР и Россией, прошедшая проверку временем, "является ценным стратегическим достоянием, общим для двух стран, и неизменной позицией правительства КНДР (...), как того требует новая эпоха".

Ким Чен Ын отметил, что "борьба российского народа за противодействие растущим угрозам и вызовам враждебных сил, стремящихся лишить Россию ее суверенитета, безопасности и мирной жизни, вступила в новую решающую фазу".

"Справедливость обязательно восторжествует, и российский народ продолжит приумножать славу истории победы, свойственную ему традицию", - подчеркнуто в телеграмме.

Лидер КНДР заверил, что "народ КНДР оказывает полную поддержку и солидарность российскому народу в его тотальной борьбе за осуществление священного дела по сохранению суверенных прав", пишет ЦТАК.