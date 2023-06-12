Стала известна причина смерти американского террориста Унабомбера

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Американский математик Тед Качинский, отбывавший в тюрьме пожизненное наказание за рассылку взрывчатки по почте, покончил с собой, сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.

О его смерти стало известно 10 июня. Ему был 81 год, у него был рак.

В течение 17 лет - с 1978 по 1995 год - Качинский рассылал по почте взрывные устройства, в результате чего погибли три человека, еще 23 получили травмы. СМИ дали ему прозвище Унабомбер.

Математик, который окончил Гарвард и получил докторскую степень в Мичиганском университете, неожиданно уволился из Калифорнийского университета, где он преподавал, и переехал в штат Монтана. Там он жил в уединении и там же планировал свои атаки. Качинский был убежден, что индустриальная цивилизация разрушает природу, а ненасильственными методами остановить бесконтрольную застройку невозможно.

Качинский начал рассылать взрывные устройства представителям авиакомпаний, промышленникам. Затем он угрожал СМИ, требуя, чтобы New York Times и Washington Post опубликовали его "манифест" против современных изобретений и технологий, а также о вреде окружающей среде.

Его брат узнал стиль Качинского и сообщил в ФБР.