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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

Посол ОАЭ в России: Отношения РФ и ОАЭ продолжат крепнуть и расширяться по всем направлениям

Посол ОАЭ в России: Отношения РФ и ОАЭ продолжат крепнуть и расширяться по всем направлениям
Посол ОАЭ в России доктор Мохаммад Ахмад аль-Джабер
Фото: Пресс-служба

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Посол ОАЭ в России доктор Мохаммад Ахмад аль-Джабер выразил уверенность в дальнейшем укреплении и расширении российско-эмиратских отношений.

В понедельник в его соцсетях было опубликовано видео, в котором аль-Джабер поздравил президента России, правительство страны и всех россиян с днем России.

"Искренне желаю дружественной РФ дальнейшего развития и процветания. Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть, что российско-эмиратские отношения носят традиционно дружественный характер и активно развиваются в духе стратегического партнёрства", - сказал посол ОАЭ в опубликованном видео.

"Уверен, что они будут только крепнуть и расширяться по всем направлениям на благо наших стран и народов. С праздником, с Днём России!", - добавил аль-Джабер.

ОАЭ Мохаммад Ахмад аль-Джабер
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