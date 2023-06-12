В Белоруссии начался судебный процесс по делу о коррупции в руководстве МТЗ и БЕЛАЗа

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Суд по делу о коррупции в руководстве Минского тракторного завода (МТЗ) и Белорусского автозавода (БЕЛАЗ) начался в Минске, сообщает госагентство БелТА.

"Обвиняемыми по делу проходят семь должностных лиц предприятий МТЗ и БЕЛАЗ, а также вице-председатель совета директоров швейцарской компании Swiss Trading Group AG SWITG. Им инкриминируется получение и дача взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

"Согласно материалам дела Сергей Иоков, вице-председатель совета директоров швейцарской компании, обвиняется в даче взяток в особо крупных размерах", - информирует БелТА.

"Заместитель генерального директора МТЗ Сергей Сиротенко, заместители технического директора МТЗ Сергей Гончаров и Анатолий Кандратович, главный технолог МТЗ Александр Лебедев, начальник инструментального производства БЕЛАЗ Валерий Гулаков, инженер по инструменту покупного бюро инструментального производства БЕЛАЗ Светлана Радзивил, генеральный конструктор - начальник научно-технического центра БЕЛАЗ Олег Степук обвиняются в получении взяток в особо крупных размерах", - отмечается в сообщении.