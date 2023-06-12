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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:26

Байден пропустит ряд мероприятий из-за проблем с зубами

Байден пропустит ряд мероприятий из-за проблем с зубами
Президент США Джо Байден
Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден не примет участие в запланированных на понедельник мероприятиях из-за плохого самочувствия после лечения зуба, передают американские СМИ.

Личный врач американского лидера Кевин О'Коннор сообщил, что накануне вечером президент пожаловался на зубную боль, в тот же день его осмотрели, сделали рентген, затем стоматологи пролечили каналы.

При этом, по словам врача Байдена, президент пока испытывает дискомфорт после лечения, что, как отметил О'Коннор, было ожидаемо.

Согласно расписанию, Байден в понедельник должен был присутствовать на мероприятии с участием победителей соревнований Национальной ассоциации студенческого спорта, которое проходит на лужайке Белого дома. Вместо Байдена теперь выступит вице-президент США Камала Харрис

Кроме того, перенесена запланированная встреча Байдена с генсеком НАТО Йенсем Столтенбергом. Ожидается, что их переговоры пройдут во вторник, 13 июня.

Джо Байден США
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