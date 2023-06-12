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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:26

Блинкен ожидает вступления Швеции в НАТО до саммита альянса в июле

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен рассчитывает, что Швеция официально станет членом НАТО до саммита альянса, который пройдет в июле в Вильнюсе.

"Каждый союзник выразил уверенность, что сейчас пришло время для Швеции официально вступить в альянс", - сказал Блинкен на пресс-конференции.

"Наши ожидания заключаются в том, что это случится к саммиту в Вильнюсе в июле. И мы ждем, что это произойдет в ближайшие недели", - отметил он.

Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в столице Литвы.

На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на завершение ратификации вступления Швеции до саммита НАТО. По его словам, Швеция выполнила все условия для вступления в альянс, и потому Турции следует снять возражения.

НАТО Швеция Энтони Блинкен
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