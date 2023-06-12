Посол РФ в Туркменистане отметил бережное отношение к русскому языку в республике

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Посол России в Туркменистане Иван Волынкин поблагодарил руководство страны за бережное отношение к русскому языку, выступая на приеме в российском посольстве в Ашхабаде в понедельник по случаю Дня России.

"Дружеские отношения наших стран способствуют поступательному наращиванию двустороннего экономического взаимодействия как на государственном уровне, так и среди бизнес-сообществ наших стран. (...) В этой связи хотел бы выразить глубокую признательность руководству Туркменистана за бережное отношение и интерес к русскому языку", - подчеркнул дипломат.

Посол подчеркнул, что "(...) доверительные отношения между президентами наших стран Владимиром Путиным и Сердаром Бердымухамедовым служат прочным фундаментом российско-туркменских отношений углубленного стратегического партнерства".

Волынкин также сказал, что "Россия высоко ценит нейтральный статус Туркменистана, его ориентирование на претворение в жизнь конструктивных инициатив, на достижение компромисса и развитие сотрудничества между странами".

Вице-премьер туркменского правительства Нурмухаммет Аманнепесов, выступая на приеме в посольстве РФ, отметил, что в отношениях двух стран отмечается высокий уровень сотрудничества во всех сферах.

По его словам, на высоком уровне поддерживается активный политический диалог. В 2022 году лидеры России и Туркменистана встречались в различных форматах шесть раз.

Между нашими странами существует мощная договорная, правовая база сотрудничества, составляющая более 330 двусторонних документов на правительственном и межведомственном уровнях, отметил Аманнепесов, добавив, что "особое место в этой базе занимает Декларация об углублении стратегического партнерства между Туркменистаном и Российской Федерацией, подписанная в 2022 году во время официального визита президента Туркменистана в Россию".

Вице-премьер также отметил эффективность взаимодействия в рамках международных организаций.