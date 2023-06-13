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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:47

Сотрудники МЧС РФ спасли более 2 тыс. жителей Херсонской области

От воды освободились 1,7 тыс. жилых домов

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Сотрудниками МЧС РФ спасены уже более 2 тыс. жителей Херсонской области в результате разрушения Каховской ГЭС, сообщила пресс-служба министерства во вторник.

"Число эвакуированных составляет более 7100 (7185) человек, в том числе 421 ребёнок и 123 маломобильных граждан. Спасено 2237 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, от воды освободились уже более 1,7 тыс. жилых домов.

Сотрудниками ведомства доставлено более 80 тонн продуктов питания и 85 тонн бутилированной воды.

В 16 пунктах временного размещения находятся 1 691 человек, в том числе 404 ребёнка, отмечается в сообщении.

"Из резерва материальных ресурсов МЧС РФ и со складов Росрезерва в Херсонскую область доставлены 65 единиц насосного оборудования, 45 тепловых пушек и 30 электростанций, в том числе 20 передвижных", - добавили в министерстве.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки и другие строения Каховской ГЭС, что привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался на 12 м. Эвакуация потребовалась жителям Новой Каховки, Алешек и Голой Пристани. Введен режим ЧС.

Каховская гидроэлектростанция работала с 50-х годов прошлого века. Она обеспечивала регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов Украины и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой Крым. Станция не вырабатывает электроэнергию с середины 2022 года из-за обстрелов.

Херсон МЧС РФ
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