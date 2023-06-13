Российскому летчику разрешили жить в Литве в ожидании убежища

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Летчику российских Военно-воздушных сил Дмитрию Мишову разрешено проживать в выбранном им самим месте в Литве в ожидании рассмотрения Департаментом миграции его прошения об убежище, передает агентство BNS.

"Вечером в понедельник в Службу охраны государственной границы (СОГГ) Литвы поступило решение Департамента миграции, согласно которому гражданину России разрешается поселиться в выбранном им месте жительства, он допущен в Литву", - заявил во вторник BNS представитель СОГГ Гедрюс Мишутис.

По его словам, Мишов находится в Литве, он "ознакомился с решением, ему вручена копия".

В Департаменте миграции не комментируют эту ситуацию, поскольку "информация о лицах, подавших прошение о предоставлении убежища, является конфиденциальной".

СМИ сообщали, что Мишов в мае уехал из РФ и в июне подал прошение об убежище в Литве. По информации литовских властей, он незаконно попал в Литву не через внешнюю, а через внутреннюю границу ЕС.