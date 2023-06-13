В Goldman Sachs допустили ощущение рецессии даже при медленном росте экономики США

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Бизнес может по-прежнему ожидать медленного роста американской экономики и чуть более устойчивой инфляции, заявил в интервью CNBC главный исполнительный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон.

Даже если рецессия не наступит, при росте ВВП на 0-1% и инфляции на уровне 3,5-4% будет казаться, что она началась, полагает топ-менеджер. Тем не менее он удивлен стабильностью национальной экономики на протяжении последнего года на фоне агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

"Экономика США продемонстрировала невероятную устойчивость, - отметил Соломон. - Учитывая то ухудшение экономических условий, которое мы видели, я определенно предполагал, как бы лучше это сформулировать, что путь будет сложнее".

С точки зрения главы банка, американская экономика может совершить "гораздо более мягкую посадку, чем можно было бы ожидать", однако "сейчас нужно быть немного осторожнее".

Соломон, не считающий себя "хорошим предсказателем" направления движения процентных ставок, также пояснил, что в условиях устойчивой инфляции есть вероятность их повышения и, следовательно, некоторого усложнения экономической среды.