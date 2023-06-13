Главный исполнительный директор EY планирует покинуть пост в 2024 году

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор EY Кармин ди Сибио намерен покинуть свой пост в 2024 году, пишет газета Financial Times.

Ди Сибио, отвечающий за EY как глобальную организацию, был автором проекта по разделению ее аудиторского и консалтингового подразделений, от которого компания была вынуждена отказаться в апреле из-за несогласия с ним американской команды.

Разделение EY планировалось для того, чтобы вывести консалтинг и значительную часть налоговой практики компании из-под регулятивных норм, запрещающих сотрудникам этих направлений работать с клиентами аудиторского подразделения и ограничивающих таким образом рост бизнеса.

EY потратила более $600 млн на проект, от которого в итоге была вынуждена отказаться, отмечает FT.

Во вторник ди Сибио сообщил партнерам EY, что не намерен уходить в отставку немедленно и останется во главе компании до конца следующего финансового года (июнь 2024 года).

Процесс поиска нового CEO EY начнется в ближайшие месяцы, имя нового главы компании, как ожидается, будет объявлено в ноябре.

Ди Сибио возглавляет EY с 2019 года.