Два человека погибли в результате стрельбы на полигоне сил самообороны Японии
Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Двое военнослужащих погибли, один серьезно ранен в результате стрельбы, которую открыл курсант на полигоне сил самообороны Японии в префектуре Гифу, передают в среду японские СМИ.
Трое пострадавших были доставлены в больницу, двое из них скончались, говорится в сообщениях.
Уточняется, что 18-летний подозреваемый задержан. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.
Отмечается, что гражданские лица в ходе инцидента не пострадали.