В парламенте Грузии депутатов от правящей партии с галерки осыпали российскими купюрами

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Заседание парламента Грузии прервано в связи с поведением оппозиционерки, вывесившей с балкона оскорбительный плакат в адрес грузинских властей и бросившей в зал российские рублевые купюры.

Приставы парламента вывели женщину с балкона и отняли у нее плакат.

Депутат, председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе сообщил, что устроившая акцию женщина является членом оппозиционной партии "Единое национальное движение".

Он назвал произошедшее "провокацией", которую устроила "радикальная оппозиция". "Очень жаль, что провокаторша попыталась прикрыться детьми с ограниченными возможностями, приглашенными вместе с родителями в парламент", - сказал Кобахидзе.