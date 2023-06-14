Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

В парламенте Грузии депутатов от правящей партии с галерки осыпали российскими купюрами

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Заседание парламента Грузии прервано в связи с поведением оппозиционерки, вывесившей с балкона оскорбительный плакат в адрес грузинских властей и бросившей в зал российские рублевые купюры.

Приставы парламента вывели женщину с балкона и отняли у нее плакат.

Депутат, председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе сообщил, что устроившая акцию женщина является членом оппозиционной партии "Единое национальное движение".

Он назвал произошедшее "провокацией", которую устроила "радикальная оппозиция". "Очень жаль, что провокаторша попыталась прикрыться детьми с ограниченными возможностями, приглашенными вместе с родителями в парламент", - сказал Кобахидзе.

Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

16 стран ЕС оказывают помощь Украине в связи с последствиями прорыва плотины Каховской ГЭС

В Абхазии ливень подтопил Гагру и повредил дорогу в РФ

МЭА сообщило об отставании ОПЕК+ в мае от плана по добыче нефти на 2,6 млн б/с

МЭА сообщило об отставании ОПЕК+ в мае от плана по добыче нефти на 2,6 млн б/с

Что случилось этой ночью: среда, 14 июня

Похороны Берлускони пройдут в Миланском соборе в среду

Похороны Берлускони пройдут в Миланском соборе в среду

Гросси представил Зеленскому программу помощи Украине в сферах медицины и продовольствия

Гросси представил Зеленскому программу помощи Украине в сферах медицины и продовольствия

Лукашенко заявил, что применение Минском российского ТЯО можно согласовать одним звонком Путину

Замгенсека ООН 15-16 июня посетит Москву для обсуждения проблем безопасности

Что произошло за день: вторник, 13 июня

Военная операция на Украине

Президент РФ сообщил, что Украина целенаправленно била HIMARS по Каховской ГЭС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });