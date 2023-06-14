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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

В Сербии задержали вооруженную группу косовских спецназовцев

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Представители спецслужб Сербии в среду задержали в центральной части страны троих косовских албанцев – сотрудников косовского спецназа, сообщает сербская газета "Новости".

По данным издания, эту группу забросили на территорию Сербии для выполнения определенного спецзадания. У задержанных обнаружены оружие, аппаратура слежения, средства радиосвязи, GPS-навигации и карты. В подтверждение информации газета опубликовала имена задержанных и несколько фотографий, сделанных после задержания.

В каком именно регионе Сербии произошло задержание, не сообщается.

О происшествии оповестили президента страны Александра Вучича.

Сербия
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