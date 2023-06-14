Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

США перебросили истребители F-22 на Ближний Восток из-за активности ВКС РФ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - ВВС США в связи с активностью ВКС РФ направили истребители F-22 в зону ответственности Центрального командования (CENTCOM) на Ближний Восток, говорится в заявлении CENTCOM.

"ВВС США развернули F-22 в зоне ответственности Центрального командования (...) вследствие все более небезопасных (...) действий российской авиации в регионе", - отмечается в документе.

В заявлении не уточняется, сколько всего F-22 прибыло на Ближний Восток.

Ближний Восток ВКС РФ США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Германия в стратегии нацбезопасности назвала РФ главной угрозой для евро-атлантической зоны

В Милане начались похороны Берлускони

В Милане начались похороны Берлускони

Дмитрий Песков заявил, что Россия может выйти из "зерновой сделки" по окончании нынешних сроков

Дмитрий Песков заявил, что Россия может выйти из "зерновой сделки" по окончании нынешних сроков

В Кремле заявили, что Россию не пригласили на похороны Берлускони

В Кремле заявили, что Россию не пригласили на похороны Берлускони

16 стран ЕС оказывают помощь Украине в связи с последствиями прорыва плотины Каховской ГЭС

В Абхазии ливень подтопил Гагру и повредил дорогу в РФ

МЭА сообщило об отставании ОПЕК+ в мае от плана по добыче нефти на 2,6 млн б/с

МЭА сообщило об отставании ОПЕК+ в мае от плана по добыче нефти на 2,6 млн б/с

Что случилось этой ночью: среда, 14 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });