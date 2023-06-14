США перебросили истребители F-22 на Ближний Восток из-за активности ВКС РФ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - ВВС США в связи с активностью ВКС РФ направили истребители F-22 в зону ответственности Центрального командования (CENTCOM) на Ближний Восток, говорится в заявлении CENTCOM.

"ВВС США развернули F-22 в зоне ответственности Центрального командования (...) вследствие все более небезопасных (...) действий российской авиации в регионе", - отмечается в документе.

В заявлении не уточняется, сколько всего F-22 прибыло на Ближний Восток.